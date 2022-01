Sanremo, Festival “blindato”: controlli extra della polizia

Sanremo. E’ stata sensibilmente intensificata l’attività di controllo del territorio nella città di Sanremo con la presenza degli equipaggi di rinforzo dei Reparti Prevenzione Crimine come disposto dal questore di Imperia Giuseppe Peritore in vista del 72° Festival di Sanremo. L’obiettivo è quello di garantire maggiore sicurezza ai cittadini in considerazione del considerevole aumento di presenze, sia per lavoro che per turismo, in questo centro. Nella sola giornata di ieri i sei equipaggi impiegati nella città matuziana hanno controllato circa 200 persone e 68 veicoli.

