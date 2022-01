Genova. “Grave che saltino le esenzioni sui pedaggi autostradali: a giunta Toti non è stata in grado di garantire la gratuità dei pedaggi neanche sulla A10, dove da febbraio si torna a pagare, con 10 anni di anticipo”, così il capogruppo del Pd in Regione, Luca Garibaldi.

