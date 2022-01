Campo Zaccari a Camporosso, Russo (FdI): «Nuovo incontro per definire percorso da attuare per la riqualificazione dell’impianto»

Genova. «A seguito di quanto scaturito dal sopralluogo effettuato lo scorso 13 settembre presso il centro sportivo Raul Zaccari di Camporosso, viste anche le problematiche e le criticità che interessano la struttura e l’area su cui sorge, ho invitato nuovamente i quattro sindaci dei Comuni interessati (Vallecrosia come capofila, Bordighera, Camporosso e Ventimiglia) ad un incontro in videoconferenza per il prossimo 16 febbraio. Ringrazio gli assessori regionali allo Sport Simona Ferro e alla Difesa del suolo e Protezione civile Giacomo Raul Giampedrone che parteciperanno all’incontro». Lo annuncia la consigliera regionale di Fratelli d’Italia Veronica Russo.

... » Leggi tutto