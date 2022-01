Liguria. “Seimila e 101 firme. Una dietro l’altra. Per non lasciare campo ai cinghiali, cambiare la legge regionale, garantendo rimborsi giusti e più tutele per il lavoro degli agricoltori”. Sono state consegnate oggi dal presidente di Cia Liguria, Aldo Alberto, al vice presidente della Regione Liguria e assessore all’agricoltura, Alessandro Piana.

