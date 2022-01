Covid, Toti: “A gennaio somministrate oltre 1300 dosi al giorno. Cala il numero dei ricoveri”

Liguria. “Dal 1° al 28 gennaio in Liguria sono state somministrate più di 37mila prime dosi al giorno, una media di oltre 1300 al giorno. Oltre a questo, sempre nello stesso periodo di tempo, sono oltre 305mila le terze dosi somministrate. Se ricevuto nei tempi corretti, il vaccino è una formidabile arma contro le forme più gravi della malattia. Ne è conferma la situazione delle terapie intensive: oggi sono 37 le persone ricoverate in questi reparti: un anno fa erano 64. Di questi 37, è necessario sottolinearlo, ben 26 non sono vaccinati, e i restanti 11 sono persone con comorbidità o ospedalizzati per patologie Covid correlate”. Così il presidente e assessore alla Sanità di Regione Liguria Giovanni Toti.

