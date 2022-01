Il Sindaco di Montalto Carpasio indagato per reati ambientali

Montalto Carpasio. Il sindaco Mariano Bianchi risulta indagato, come atto dovuto, per reati ambientali. Secondo gli agenti del Corpo Polizia Provinciale di Imperia, che il 12 gennaio scorso gli hanno notificato l’avviso di garanzia, risponderebbe come figura apicale dell’abbandono e del trasporto da parte di alcuni cittadini di alcuni rifiuti, anche classificati come “speciali” e “ingombranti”, in un’isola ecologica in località Besterggio.

