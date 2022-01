Maltempo 2020, Toti «oltre 2,8 milioni di ristori per le imprese dannegiate»

Genova. Firmata dal presidente di Regione Liguria Giovanni Toti, in qualità di commissario delegato per fronteggiare l’emergenza, l’ordinanza che ammette 208 imprese liguri a richiedere fino a 20 mila euro di ristori, per una dotazione complessiva di oltre 2,8 milioni di euro, come risarcimento dei danni subiti in conseguenza degli eccezionali eventi metereologici verificatisi nei giorni 2 e 3 ottobre 2020.

... » Leggi tutto