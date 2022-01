Orientamenti 2022 passa anche dal Festival di Sanremo: tutti gli eventi in streaming

Liguria. Partirà domani sera a Sanremo la prima tappa di Orientamenti Tour 2022 Care. L’inaugurazione, alla presenza dell’assessore alla Formazione Ilaria Cavo e dell’assessore al Lavoro e al Turismo Gianni Berrino, è prevista per le 18 in occasione dell’apertura di ‘Casa Sanremo’. ‘Casa Sanremo’ da anni accompagna il Festival della Canzone con incontri ed eventi e si impegna anche per il sociale: qui si inserisce la collaborazione con Orientamenti, il progetto promosso da Regione Liguria per aiutare i giovani a scegliere in modo più consapevole il proprio percorso di studi e a orientarsi nel mondo del lavoro.

