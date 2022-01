Pnrr, Lirosi: “Occasione epocale e irripetibile per ripartire e portare benessere ai cittadini”

Savona. “Una valanga di soldi si riverserà nelle casse dei vari Stati membri, offrendo una possibilità di utilizzo benefico quale mai prima d’ora. Ci saranno possibilità di ripresa, di interventi, di ricchezza e benessere aggiunto per milioni di persone. Una occasione epocale che, nel modo più assoluto, non deve andare sprecata, neppure parzialmente. Non penso si potrà ripresentare un’altra occasione simile per molti decenni, e forse mai più”. Così il presidente del consiglio comunale di Savona, Franco Lirosi, commenta i contributi che andranno a rimpinguare le casse pubbliche nell’ambito degli stanziamenti del Pnrr, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

