Sampdoria, ufficializzati Sabiri e Sensi, si aspetta Supryaga

Genova. Non solo Stefano Sensi (che bel rinforzo), oggi è stato ufficializzato anche l’acquisto a titolo temporaneo, con diritto di opzione e/o obbligo di riscatto, di Abdelhamid Sabiri, dall’Ascoli… Una scommessa, come abbiamo scritto nei giorni scorsi, che ci sentiamo di sottoscrivere, forti anche del giudizio, dato in passato sul giocatore, da Claudio Onofri, personaggio di indubbio spessore nel riconoscimento dei giocatori di talento.

... » Leggi tutto