L’Albenga ha battuto 3 a 1 l’Arenzano in trasferta. Un successo, l’ennesimo, che consentirà ai bianconeri di giocarsi le proprie carte nel girone play off. Tuttavia, come un fulmine a ciel sereno, sono arrivate le dimissioni di mister Alessandro Lupo e del suo vice Matteo Fiani.

