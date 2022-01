Colpo di scena all’Imperia Calcio, esonerato mister Nicola Ascoli

Imperia. La Ssd Imperia comunica che, alla luce dei risultati e dell’attuale posizione in classifica, ha deciso di esonerare dal suo incarico l’allenatore della prima squadra Nicola Ascoli. Nonostante ciò tutta la compagine neroazzurra desidera ringraziare Ascoli per la professionalità dimostrata e gli augura le migliori fortune per il proseguo della sua carriera.

La società comunica altresì che nei prossimi giorni lavorerà per definire in maniera ponderata il profilo del nuovo allenatore.

