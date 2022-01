Imperia, ennesima discarica a cielo aperto, questa volta per la strada di Monte Calvario. La rabbia dei cittadini

Imperia. Non si fermano le segnalazioni di discariche abusive nell’imperiese; questa volta é successo in strada Colla dove, oltre a diversi sacchi dell’immondizia abbandonati nella vegetazione limitrofa alla strada, sono stati abbandonati in uno slargo della stessa un cumulo di legname e una vecchia lavatrice. Un gesto sconsiderato e incivile che ha scatenato la rabbia degli abitanti della zona che hanno denunciato l’accaduto sui social network.

