La Costa Toscana è arrivata a Sanremo, lo spettacolo all’alba con in rada l’ammiraglia del colosso italiano

Sanremo. E’ sicuramente l’assoluta novità della 72esima edizione del Festival di Sanremo e la scena se la prende tutta, regalando uno spettacolo insolito: come da copione, all’alba è arrivata in rada a Sanremo la Costa Toscana, il nuovo gioiello del gruppo Costa Crociere. L’ammiraglia del colosso italiano, gemella della “Smeralda”, sarà “dependance” del Teatro Ariston nelle serate del Festival, diventando palco “galleggiante” per spettacoli ed eventi.

