Prima Categoria “B”: scatto del Savona sulla Sampierdarenese, Speranza e Vadese per i play off

Il Savona si mangia in un sol boccone il Città di Cogoleto, giunto a Voze ai minimi termini e con mister Travi inserito tra i giocatori, come accaduto in molte altre occasioni. Un netto 6 a 0 che consente ai biancoblù di staccare di tre lunghezze e mettere pressione alla Sampierdarenese, costretta a non scendere in campo visto che la partita con la Letimbro è stata rinviata a causa di giocatori positivi al virus tra le fila dei gialloblù.

