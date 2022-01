Sanremo arriva la CP41 Aringhieri, l’inaffondabile della Guardia Costiera

Sanremo. E’ arrivata a Sanremo la CP421 Aringhieri, della Guardia Costiera. Una tra le più lunghe navi auto raddrizzanti e inaffondabili mai costruite in Italia. L’imbarcazione fa parte del comparto SAR (Search and Rescue) più grandi al mondo. Una motovedetta progettata per la ricerca e il salvataggio in mare, una missione che può svolgere anche in condizioni metereologiche e marine particolarmente critiche.

... » Leggi tutto