Savona, mister Balleri non si accontenta: “Bisogna alzare il ritmo, al lavoro per migliorarci”

Noli. Oggi al campo sportivo di Voze è andato in scena uno dei match validi per la quattordicesima giornata del Girone B del campionato di Prima Categoria. A sfidarsi sono state Savone e Città di Cogoleto, due formazioni in lotta per obiettivi differenti tra cui effettivamente è emersa una notevole differenza di tasso tecnico. Alla fine infatti è stato addirittura 6-0 per gli Striscioni, un epilogo tennistico che ha permesso agli uomini guidati da mister David Balleri di issarsi nuovamente in testa alla classifica.

