Vittoria d’oro per la Vadese, Saltarelli punge: “Poco calcio e quel poco è stato della Vadese, da parte loro sceneggiate”

La Vadese centra la quarta vittoria consecutiva nel derby contro il Quiliano&Valleggia. Alla squadra di Saltarelli è stata sufficiente la rete del bomber Piu nel primo tempo per ottenere l’intera posta in palio. Tuttavia, l’allenatore azzurrogranata si dice amareggiato per il clima che si è respirato al “Picasso” puntando il dito contro l’atteggiamento dei giocatori e del pubblico di Quiliano.

