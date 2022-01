Albenga, mister Lupo spiega le ragioni del suo addio: “Non ci sono più i presupposti per andare avanti, grazie a chi mi ha dato questa possibilità”

Albenga. Può una squadra prima in classifica ritrovarsi all’improvviso in piena crisi? La risposta è sì e, per citare un esempio, è sufficiente dare un’occhiata a quanto sta accadendo ad Albenga, società trovatasi alle prese con le dimissioni annunciate dai mister Lupo e Fiani nella giornata di ieri. Una differenza di vedute diventata insormontabile ed il ridimensionamento delle ambizioni progettuali di partenza, sono state queste le due ragioni principali rese note dall’ormai ex tecnico degli ingauni per giustificare la propria scelta di dire addio, il tutto in un intervento esclusivo avvenuto a “Mixed Zone”, trasmissione ideata e condotta da Claudio Nucci per commentare ed analizzare i risultati della domenica sportiva.

