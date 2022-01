Controlli nella movida, tutti col green pass ma i carabinieri trovano cinque persone con droga in tasca

Genova. Fine settimana di controlli, concentrati su green pass e spaccio, nel centro storico di Genova, in particolare nei vicoli della movida, per i carabinieri, coadiuvati dalla polizia locale. Su 200 persone controllate nessuna era senza il certificato verde, mentre due locali su quattro controllati sono stati sanzionati rispettivamente per la mancanza dell’apparecchio per la misurazione del tasso alcolemico e per la violazione dei regolamenti urbani del comune di Genova: sono scattate multe per circa 500 euro.

... » Leggi tutto