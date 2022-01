Covid, Anselmo: “Maggioranza dei ricoverati non vaccinati. Ma ora dovremo imparare a convivere con il virus”

Savona. Ultime settimane convulse e, per certi versi, sconcertanti, per molti cittadini sul fronte Covid e non solo. E Assfad, associazione che si occupa di malattie del fegato fondata dal cantante lirico Matteo Peirone, è tornata a interrogare il suo principale referente in questi mesi, chiedendo lumi al dottor Marco Anselmo, primario di Malattie infettive dell’ospedale San Paolo di Savona. La riportiamo integralmente.

... » Leggi tutto