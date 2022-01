Da Levante a Ponente, in Liguria torna l’Alta Via Stage Race

Sanremo. Le iscrizioni ad Alta Via Stage Race 2022 si sono aperte sabato 1 gennaio, offrendo la possibilità agli appassionati di partecipare all’epica competizione a tappe italiana che attraversa da Levante a Ponente la Liguria lungo le linee di cresta dello storico cammino Alta Via, da cui prende il nome. I biker avranno tempo fino a domenica 20 febbraio per usufruire della tariffa promozionale di 747 €. Le categorie ammesse in gara sono Solo Uomini, Solo Donne, Coppie. L’età minima per partecipare è 19 anni compiuti entro il 10 giugno 2022, mentre l’età massima è stabilita al compimento dei 70 anni. Sono previste classifiche di categoria, in base al genere e all’età.

