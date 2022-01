Sanremo. Tuffo nella normalità questa sera alle porte del teatro Ariston. A sorpresa i big in gara al 72° Festival della Canzone Italiana si sono “materializzati” sul green carpet, verso le 20, per la tradizionale passerella inaugurale. Fortunati i passanti che hanno potuto vedere in super anteprima i cantanti, alla vigilia dell’inizio del Festival.

... » Leggi tutto