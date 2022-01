Sistel connette il Festival, l’azienda sanremese in “prima linea”

Sanremo. C’è anche la storica azienda sanremese Sistel Telecomunicazioni nel dietro le quinte degli operatori che tengono in piedi il cervello digitale del Festival 2022. Un ritorno in grande stile, dopo i tre anni di dominio Tim, ex main sponsor della kermesse. La società guidata da Danilo Laura ha curato l’allestimento della connessione wi-fi della sala stampa al Casinò, fondamentale per portare la “voce” dei giornalisti accreditati all’esterno, in tutto il mondo. Una missione che si era resa quasi impossibile alla vigilia dell’edizione numero 72, centrata in extremis grazie a un lavoro di squadra.

