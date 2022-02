Bigliettazione elettronica in Liguria, balletto senza fine: il Tar ribalta l’esito della gara

Genova. Dopo quasi sei anni trascorsi nel pantano delle aule giudiziarie potrebbe finalmente sbloccarsi con un clamoroso ribaltone la vicenda della bigliettazione elettronica per il trasporto pubblico locale in Liguria. La prima sezione del Tar di Genova ha infatti accolto il ricorso dell’azienda Aep Ticketing Solutions nei confronti di Thales Italia, che un anno fa aveva ottenuto l’aggiudicazione della gara da parte di Liguria Digitale. Non solo: i giudici amministrativi condannano la società di servizi informatici della Regione “a disporre l’aggiudicazione della gara in favore della parte ricorrente”.

