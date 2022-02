La repressione dei curdi in Turchia arriva a Genova: l’incontro al Cap con la deputata perseguitata

Genova. Il prossimo 5 febbraio, alle ore17, sarà a Genova Sibel Yigitalp, deputata curda del HDP, Partito Democratico dei Popoli, eletta due volte nel parlamento turco per la regione di Amed/Dyarbakir. Come gran parte dei militanti del suo partito Sibel Yigitalp è stata oggetto di persecuzione legale da parte del regime di Erdogan, privata della sua carica e costretta a lasciare la Turchia per sfuggire a decenni di carcere ed alla persecuzione politica.

... » Leggi tutto