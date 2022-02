Lavori di manutenzione e miglioramento dei musei in provincia di Imperia

Imperia. Nelle strutture della direzione regionale Musei Liguria proseguono i cantieri per la messa in sicurezza e l’aggiornamento tecnologico ed energetico degli edifici. Numerosi anche gli interventi per rinnovare l’allestimento dei musei e migliorare l’accessibilità del pubblico. Nel 2022 continuerà l’attività ordinaria e straordinaria, grazie anche ai fondi del PNNR. Durante il 2021 sono stati numerosi i lavori finanziati dal Ministero della Cultura per la manutenzione e il miglioramento dei luoghi della cultura statali sul territorio. Gli interventi riguardano le strutture in consegna alla direzione regionale Musei Liguria.

