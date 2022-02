Maturità 2022, la protesta degli studenti: corteo venerdì 4 febbraio

Genova. La notizia della nuova circolare del Ministro Bianchi ha destato molte reazioni tra gli studenti e le studentesse. L’aggiunta della seconda prova dopo molto tempo passato a ragionare di un esame simile a quello degli anni passati rappresenta, per studentesse e studenti, un grosso problema. Per questo gli studenti e le studentesse di Genova scenderanno in piazza venerdì 4 febbraio alle 9.30, ai Giardini di Brignole.

... » Leggi tutto