Genova. Un nuovo semaforo pedonale sarà collocato tra piazza della Nunziata e via delle Fontane, in centro a Genova, per regolare il costante attraversamento dei pedoni e consentire ai veicoli una marcia più regolare in uscita dalla rotatoria verso ponente, evitando le pesanti sanzioni elevate dalle squadre di polizia locale in borghese che sorvegliano le strade cittadine.

