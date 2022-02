«Ameremo per sempre Monica Vitti», standing ovation all’Ariston per l’attrice scomparsa oggi

Sanremo. Standing ovation al Teatro Ariston di Sanremo per Monica Vitti, la grande attrice italiana scomparsa oggi all’età di 90 anni. La seconda serata del 72esimo Festival della Canzone Italiana è iniziata con il doveroso omaggio all’artista: «Una delle più grandi attrici italiane – ha detto il direttore artistico Amadeus -. La sua morte rappresenta un lutto non solo per il mondo dello spettacolo, ma per l’intero Paese».

... » Leggi tutto