Lauro blasfemo al Festival, Amadeus: «Rispetto il parere del vescovo Suetta»

Sanremo. «Rispetto il parere del vescovo (Suetta). Pure io sono assolutamente credente, ma da cattolico e credente non mi sono sentito assolutamente turbato dall’esibizione di Achille Lauro ieri sera. E’ l’attualità, non possiamo essere turbati perché non manca di rispetto a nessuno. L’artista deve potersi esprimere liberamente se no teniamo i giovani lontani non solo dalla musica ma anche dalla Chiesa». Replica così Amadeus al vescovo della diocesi di Ventimiglia-Sanremo Antonio Suetta che questa mattina, a mezzo stampa, era tornato a criticare duramente la performance di Lauro, come già aveva avuto modo di fare l’anno scorso, inserendo nel calderone della “blasfemità” in diretta sul servizio pubblico anche Fiorello.

