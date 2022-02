Liguria. Il 2021 si è chiuso con un tragico bilancio per le morti sul lavoro: sono 1221 le vittime in tutta Italia e la Liguria viene posizionata in “zona arancione” con i suoi 28 casi, con la provincia di Savona che conta 8 morti, quella di Genova 11, Imperia 7, La Spezia 2.

