Liguria. Il 2021 si è chiuso con un tragico bilancio per le morti sul lavoro: sono 1221 le vittime in tutta Italia e la Liguria viene posizionata in “zona arancione” in base ai dati, con la provincia di Genova che conta 11 morti, triste record regionale, seguita da Savona con 8, Imperia 7, La Spezia 2.

... » Leggi tutto