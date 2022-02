New Racing for Genova si fa in 10 alla Ronde della Val Merula

Genova. Stagione nuova e propositi confermati per la New Racing for Genova. Da sempre vicina alle gare liguri, la scuderia presieduta da Laura Bottini parteciperà all’8^ Ronde della Val Merula, in programma sabato e domenica ad Andora, con ben 10 vetture. Tra queste, la prima a salire sulla pedana di partenza della gara savonese sarà la Skoda Fabia R5 di Andrea Gonella e Fabio Grimaldi, pronti per una prestazione da protagonisti.

