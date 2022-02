Punto nascite Pietra, i consiglieri della Lega in Regione in pressing su Toti: “Va riaperto”

Liguria. “Siamo preoccupati per il futuro del reparto di ostetricia e ginecologia dell’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure chiuso dal 4 novembre del 2020 e non ancora riaperto”. Lo affermano i consiglieri regionali della Lega, che hanno presentato un ordine del giorno per chiedere la riapertura del presidio sanitario che risulta “necessario, coprendo una vasta porzione di territorio tra Imperia e Savona, anche per non gravare ulteriormente sull’ospedale Gaslini di Genova rimasto punto di riferimento per le funzioni sanitarie assistenziali in ambito pediatrico e neonatologico”.

