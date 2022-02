Regalo a sorpresa per il vescovo Marino per i suoi cinque anni a Savona

Savona. Una festa con sorpresa, quella vissuta oggi 2 febbraio in Cattedrale, per monsignor Calogero Marino. Per il quinto anniversario del suo ingresso a Savona, la diocesi, tramite l’Ufficio liturgico, ha “spiazzato” il vescovo regalandogli, in occasione della Messa Pontificale, una casula e una mitria realizzate da una ditta che confeziona gli abiti ecclesiastici anche per il Papa. Don Gero se n’è accorto quando è andato nella Cappella Sistina per prepararsi alla celebrazione eucaristica: un fuori programma che gli ha fatto molto piacere, come lui stesso ha poi manifestato in Duomo.

