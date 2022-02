Sancrau, i cavoli liguri che ricordano la Germania

E’ una ricetta del cavolo, niente da dire, con il nome che richiama la Germania e il Piemonte, ma che è assolutamente ligure. Si chiama Sancrau, ed anche se a livello linguistico ha le stesse lettere del cugino piemontese, è certamente una ricetta della cucina ligure, e non l’omonima preparazione d’oltre giogo. In pratica sono dei cavoli cucinati in un modo che li rende simili ai classici crauti tedeschi, ma aggiungendo l’aceto invece di farli fermentare, come prevede la preparazione tipica della Germania.

