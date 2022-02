Sanremo, metti una sera all’Ariston: controlli, mascherine e niente bar per gli spettatori del Festival

Sanremo. Entrare all’interno del Teatro Ariston quando c’è il Festival di Sanremo non è mai semplice. Lo sa bene chi ogni anno cerca di avere un biglietto, e per farlo millanta un grado di parentela con direttore artistico o cantanti in gara, o implora il giornalista di turno per avere dei ticket. O anche solo chi, semplicemente, cerca di acquistare un biglietto ma non ne trova disponibili. Insomma, da sempre, il tempio della musica italiana resta per molti inaccessibile.

... » Leggi tutto