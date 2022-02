Sanremo, qualche polemica ma record di ascolti per la prima serata del Festival: il punto

Sanremo. Non è certo passata inosservata, con la sua media di 10 milioni e 911 mila spettatori (il 54.7% di share) superiore allo scorso anno, la prima serata del 72esimo Festival di Sanremo. Ad “accendere” lo spettacolo è stato sicuramente Achille Lauro con il suo “battesimo” in diretta che, come prevedibile, ha scatenato subito la polemica, ma oltre la musica non sono mancate occasioni per ridere e per riflettere.

