Alassio, Casella punge Toti: “Basta teatrini sulla sanità pubblica”

Alassio. “Basta teatrini sulla sanità pubblica E’ curioso vedere come ci volessero i ‘giochetti’ di palazzo per l’elezione del presidente della Repubblica per far sì che la Lega si accorgesse del concentramento di deleghe nelle mani di Toti e delle sue ripetute assenze nell’aula del Consiglio Regionale. E’ triste vedere come la polemica, anche in questo caso, nasca principalmente per questioni di poltrone e non nel merito dei problemi”. Lo afferma, in una nota, Jan Casella, consigliere comunale di Alassio Volta Pagina.

