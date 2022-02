Aurelia Bis e ospedale unico, Cittadinanzattiva Imperia: «Benefici solo per cittadini residenti a Sanremo e nei comuni limitrofi»

Imperia. «Ancora una volta Cittadinanzattiva Imperia deve intervenire a seguito delle dichiarazioni di molti

esponenti politici e delle istituzioni locali, in merito al commissariamento per la realizzazione del prolungamento dell’Aurelia Bis del tratto Sanremo Foce – Pian di Poma, vista anche in prospettiva della realizzazione dell’Ospedale Unico come accennato dal sindaco di Sanremo Alberto Biancheri. Anche Citatadinanzattiva Imperia considera il tratto stradale interessato strategico per Sanremo, in quanto sarà risolutivo per la totale decongestione del traffico che permetterà di oltrepassare la città rapidamente, un’opera di cui si discute da alcuni decenni. In merito proprio però all’ospedale unico che avrà la finalità di servire tutta la provincia il prolungamento dell’Aurelia Bis direzione Ventimiglia porterà dei benefici solo e soltanto per i cittadini residenti a Sanremo e dei comuni limitrofi a ponente. Quindi non genererà benefici a tutta la cittadinanza della provincia, ma solo in parte» – dice Valentino Ballerini di Cittadinanzattiva Imperia.

... » Leggi tutto