Carcare. Via ai lavori in via Abba per la messa in sicurezza del fiume Bormida. La scorsa settimana è arrivato l’ok da parte della Conferenza dei servizi e ieri è partito il cantiere che consentirà di ridurre il rischio alluvionale in una delle zone che i tecnici hanno considerato tra le più critiche della città.

