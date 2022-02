Genova. Sono 3177 i nuovi casi di covid registrati nelle ultime 24 ore in Liguria dal bollettino ufficiale di Alisa/Regione Liguria per il ministero della Sanità. Il numero è riferito a 19666 tamponi antigenici e 4529 tamponi molecolari processati, per un totale di 24195.

