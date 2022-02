Covid, ancora 68mila liguri over50 non in regola con l’obbligo vaccinale

Liguria. “Sono quasi 8 mila le prime dosi somministrate nell’ultima settimana in Liguria. Un risultato importante perché ogni vaccino tutela la salute di tutti ed è un piccolo passo avanti verso la normalità. Una normalità che stiamo riconquistando ogni giorno. Stiamo superando la divisione del Paese in zone colorate, che speriamo vengano eliminate al più presto come richiesto dalle Regioni, per semplificare il più possibile le regole e la vita di tante famiglie, a cominciare dalla scuola che da lunedì dovrà confrontarsi con regole più facili e che tutelano l’istruzione in presenza”.

