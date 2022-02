Covid, inizia il cammino per uscire dall’emergenza: ecco cosa cambierà dall’11 febbraio

Roma. Un “calendario per superare le restrizioni vigenti“, andando verso una “maggiore riapertura del Paese”. Le parole del premier Mario Draghi, trapelate ieri dal consiglio dei ministri che ha varato il nuovo decreto Covid, tracciano la strada per l’uscita graduale dall’emergenza pandemica. Del resto anche i nostri esperti lo avevano anticipato: con la fine dell’inverno e il livello di immunità raggiunto tra vaccinazioni e guarigioni, il coronavirus si avvia a diventare endemico e di conseguenza anche diverse misure come l’uso generalizzato della mascherina potranno essere riviste.

