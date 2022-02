Festival di Sanremo, azione di protesta di Greenpeace sul green carpet: sventata da forze dell’ordine

Sanremo. Le forze dell’ordine impegnate a Sanremo per garantire la sicurezza del Festival sono intervenute in serata per bloccare la protesta di dieci attivisti di Greenpeace, quattro uomini e sei donne di età compresa tra i 26 e i 44 anni, provenienti da diverse località italiane, giunti di fronte al Teatro Ariston per manifestare contro gli sponsor della kermesse, accusati di essere «aziende che alimentano la crisi climatica».

