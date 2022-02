Giuramento Mattarella, Toti: “Un richiamo al lavoro comune per vincere le tante problematiche del Paese”

Liguria. “Oggi Mattarella ha rivolto un richiamo importante ai valori della democrazia, un discorso profondo e sentito, in cui ha mostrato un grande affetto per la nostra Repubblica e le sue regole, che Mattarella ha sempre rispettato sia nella forma sia nella sostanza. Un richiamo all’unità delle istituzioni e al lavoro comune per vincere le tante problematiche del Paese, con un buon richiamo alle problematiche della giustizia”. Così il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti dopo il giuramento del presidente della Repubblica Sergio Mattarella a Montecitorio.

