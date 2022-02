Sanremo. Da diversi anni il maestro orafo Michele Affidato vive il Festival non solo sotto un profilo artistico,

ma anche con il suo impegno nel sociale. Infatti, quale ambasciatore nazionale Unicef, è stato promotore del convegno organizzato per Unicef Italia, dal tema: “Dispersione scolastica e povertà educative”, mettendo in evidenza due tematiche particolarmente attuali.

... » Leggi tutto