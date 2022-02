Recco, procedono i lavori per la canalizzazione delle acque meteoriche: aperto il cantiere in via Faveto

Recco. Procedono i lavori per rinforzare il sistema di canalizzazione che permetterà l’efficace raccolta e deflusso delle acque meteoriche.

Terminati i lavori per la sostituzione della tubazione in via Salvo d’Acquisto, il cantiere è ora operativo all’altezza del primo tornante di via Faveto dove è stata posata una nuova condotta di scarico e sarà realizzata una nuova caditoia.

... » Leggi tutto