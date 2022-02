Sanremo, auto svolta e travolge scooterista. Due feriti

Sanremo. Incidente macchina-scooter intorno alle 12:30 in Corso Cavallotti. Stando ad una prima ricostruzione, un automobilista francese avrebbe tagliato inavvertitamente la strada ad uno scooterista diretto in direzione Arma di Taggia. Il fatto è accaduto all’intersezione con via Anselmi. Feriti entrambi i conducenti. Sul posto si sono recati l’automatica del 118 con Alfa2, le ambulanze della Croce Verde di Sanremo e della Croce Rossa di Taggia. Intervenuta anche la polizia per i rilievi del caso.

